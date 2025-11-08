DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
Akamai (AKAM) im Pivotal-Point-Check: Überragende Cloud-Wachstumszahlen mit plus 39 % im 3. Quartal und optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr! Akamai (AKAM) im Pivotal-Point-Check: Überragende Cloud-Wachstumszahlen mit plus 39 % im 3. Quartal und optimistischer Ausblick für das Gesamtjahr!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
148,15 EUR +1,60 EUR +1,09 %
STU
137,40 CHF +5,26 CHF +3,98 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,41 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:01 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
148,15 EUR 1,60 EUR 1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
140,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
129,00 £		 Abst. Kursziel*:
8,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:01 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
07.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net AstraZeneca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
MotleyFool Why AstraZeneca Stock Topped the Market on Thursday
Benzinga AstraZeneca Calms Pricing Jitters, Says US Deal Hit Absorbable
Zacks Compared to Estimates, Astrazeneca (AZN) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Financial Times Europe risks ‘health sovereignty’ by underpaying for drugs, says AstraZeneca
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Benzinga Eccogene Eyes Hong Kong IPO With Experimental Weight-Loss Drug, AstraZeneca Partnership
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen