AstraZeneca Aktie
Marktkap. 227,41 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
129,00 £
|Abst. Kursziel*:
8,53%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|31.10.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG