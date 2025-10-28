Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen
Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in London zurück.
Werte in diesem Artikel
Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,05 Prozent auf 9.658,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9.653,83 Punkte an der Kurstafel, nach 9.653,82 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 9.672,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 9.645,42 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.284,83 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.081,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8.285,62 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,93 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9.672,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.544,83 Punkte.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Airtel Africa (+ 6,55 Prozent auf 2,46 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,85 Prozent auf 72,90 GBP), HSBC (+ 2,96 Prozent auf 10,34 GBP), Standard Chartered (+ 1,53 Prozent auf 14,93 GBP) und BAE Systems (+ 1,53 Prozent auf 18,92 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Barratt Developments (-2,43 Prozent auf 3,94 GBP), J Sainsbury (-2,19 Prozent auf 3,39 GBP), Whitbread (-2,03 Prozent auf 30,42 GBP), BT Group (-1,85 Prozent auf 1,83 GBP) und Tesco (-1,78 Prozent auf 4,51 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25.908.304 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,560 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick
Die WPP 2012-Aktie hat mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airtel Africa News
Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu BAE Systems plc
Analysen zu BAE Systems plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.10.2024
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.04.2024
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|30.11.2022
|BAE Systems Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|25.02.2022
|BAE Systems Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.2020
|BAE Systems overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.04.2024
|BAE Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|30.11.2022
|BAE Systems Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.05.2020
|BAE Systems overweight
|Barclays Capital
|03.07.2013
|BAE Systems kaufen
|UBS AG
|20.05.2013
|BAE Systems kaufen
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.10.2024
|BAE Systems Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.2022
|BAE Systems Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.2019
|BAE Systems Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.2013
|BAE Systems halten
|Deutsche Bank AG
|24.04.2013
|BAE Systems halten
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2012
|BAE Systems underperform
|RBC Capital Markets
|12.10.2012
|BAE Systems underperform
|RBC Capital Markets
|13.09.2012
|BAE Systems sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|03.08.2012
|BAE Systems underperform
|Exane-BNP Paribas SA
|25.06.2012
|BAE Systems underperform
|Exane-BNP Paribas SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAE Systems plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen