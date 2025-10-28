DAX24.282 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.922 -1,7%
Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen

28.10.25 12:25 Uhr
Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,05 Prozent auf 9.658,19 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,787 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9.653,83 Punkte an der Kurstafel, nach 9.653,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9.672,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 9.645,42 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.284,83 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.081,44 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 8.285,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16,93 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9.672,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7.544,83 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Airtel Africa (+ 6,55 Prozent auf 2,46 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,85 Prozent auf 72,90 GBP), HSBC (+ 2,96 Prozent auf 10,34 GBP), Standard Chartered (+ 1,53 Prozent auf 14,93 GBP) und BAE Systems (+ 1,53 Prozent auf 18,92 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Barratt Developments (-2,43 Prozent auf 3,94 GBP), J Sainsbury (-2,19 Prozent auf 3,39 GBP), Whitbread (-2,03 Prozent auf 30,42 GBP), BT Group (-1,85 Prozent auf 1,83 GBP) und Tesco (-1,78 Prozent auf 4,51 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25.908.304 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,560 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die WPP 2012-Aktie hat mit 5,50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,87 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

