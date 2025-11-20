AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 137,48 GBP.
Um 11:49 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 137,48 GBP nach oben. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 137,88 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 136,04 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.690 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,84 GBP) erklomm das Papier am 19.11.2025. Mit einem Zuwachs von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 95,74 GBP ab. Abschläge von 30,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AstraZeneca-Aktie bei 145,86 GBP.
Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,71 GBP je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent auf 11,27 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 9,18 USD im Jahr 2025 aus.
