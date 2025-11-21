AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag ins Minus

So entwickelt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 135,82 GBP ab.

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 135,82 GBP. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 135,08 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,08 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.148 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 138,84 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,86 GBP.

AstraZeneca gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,43 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,18 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

