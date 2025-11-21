AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken AstraZeneca am Vormittag ins Minus

DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
So entwickelt sich AstraZeneca

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AstraZeneca befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 135,82 GBP ab.

Der AstraZeneca-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 135,82 GBP. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 135,08 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,08 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.148 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 138,84 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,86 GBP.

AstraZeneca gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,22 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,43 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,27 Mrd. GBP ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,18 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline

Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig

AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung

Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
14.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
10.11.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025AstraZeneca BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025AstraZeneca HaltenDZ BANK
18.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
17.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
07.11.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
22.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
16.10.2025AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

