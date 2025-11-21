AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca schiebt sich am Nachmittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Das Papier von AstraZeneca legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 137,04 GBP.

Um 15:53 Uhr sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 137,04 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 137,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 135,08 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 593.008 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,84 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Abschläge von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,86 GBP.

Am 06.11.2025 äußerte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,22 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,71 GBP je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,27 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10,43 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

