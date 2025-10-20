DAX 24.228 -0,1%ESt50 5.680 +0,0%MSCI World 4.341 -0,1%Top 10 Crypto 14,84 -4,9%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 93.059 -2,1%Euro 1,1610 -0,3%Öl 61,58 +1,1%Gold 4.261 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX schwächelt -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Dienstagmittag am Kryptomarkt
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
21,10 EUR -0,20 EUR -0,94 %
STU
18,36 GBP +0,02 GBP +0,11 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,94 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

12:06 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
21,10 EUR -0,20 EUR -0,94%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2460 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In den vergangenen gut fünf Jahren hätten die Aktien europäischer Brauerei-Konzerne bis zu 30 Prozent und die von Spirituosenherstellern bis zu mehr als 50 Prozent an Wert verloren, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch trotz kurzfristig düsterer Aussichten hätten sich die Bewertungen zuletzt etwas von ihren Tiefständen erholt. Stirling rechnet zunächst mit einer heterogenen Geschäftsentwicklung, bleibt langfristig aber positiv. Im Bierbereich bevorzugt er Carlsberg und im Spirituosenbereich weiterhin Campari. Seine neuen Kursziele begründet der Experte mit weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeiträumen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
18,39 £		 Abst. Kursziel*:
38,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
18,36 £		 Abst. Kursziel aktuell:
38,89%
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

12:06 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Overweight Barclays Capital
17.10.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 Diageo Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Vormittag schwächer
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag nahezu unverändert
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 steigt am Nachmittag
finanzen.net Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Montagmittag verlustreich
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
PR Newswire Toronto becomes the stage for global bartending excellence as host for the 2025 Diageo World Class Global Final
PR Newswire Toronto becomes the stage for global bartending excellence as host for the 2025 Diageo World Class Global Final
PR Newswire Lagavulin Single Malt Scotch Whisky Unveils The Lagavulin Islay Tartan, Designed with Simon Goldman, Interpreting Whisky Craft In Textile Form
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen