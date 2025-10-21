Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 18,31 GBP ab.

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,31 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 18,27 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,32 GBP. Zuletzt wurden via London 65.831 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 26,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,87 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,69 USD je Diageo-Aktie.

