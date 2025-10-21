DAX24.276 +0,1%Est505.681 ±-0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Aktienkurs im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag schwächer

21.10.25 09:22 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 18,31 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,20 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 18,31 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 18,27 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,32 GBP. Zuletzt wurden via London 65.831 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 26,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,87 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,69 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

