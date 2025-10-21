DAX24.291 +0,1%Est505.680 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.968 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1601 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Aktie im Blick

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Dienstagnachmittag Boden gut

21.10.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,41 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,20 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,41 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 18,47 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 822.599 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,68 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 5,62 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

