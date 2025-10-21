Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 18,41 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,41 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 18,47 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,32 GBP. Zuletzt wechselten via London 822.599 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,68 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 5,62 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

