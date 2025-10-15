Diageo Aktie
Marktkap. 45,28 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,35%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,70 £
|Abst. Kursziel*:
41,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,82 £
|Abst. Kursziel aktuell:
40,29%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|16:21
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.25
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
