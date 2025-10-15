DAX 24.177 +0,0%ESt50 5.629 +0,4%MSCI World 4.325 +0,5%Top 10 Crypto 15,12 -0,7%Nas 22.849 +0,8%Bitcoin 95.098 +0,0%Euro 1,1673 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 European Lithium A2AR9A HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX etwas schwächer -- Wall Street in Grün -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten Um 18 Uhr live: Das Global Dynamic Fondsdepot - Intelligente Anlagestrategie ohne spekulative Wetten
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick nach neuen Rüstungszusagen an Ukraine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
20,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
17,82 GBP +0,07 GBP +0,37 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,28 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

16:21 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller dürfte schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Celine Pannuti in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am Donnerstag. In der Region Asien-Pazifik dürfte der Druck zugenommen haben./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 14:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,70 £		 Abst. Kursziel*:
41,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,82 £		 Abst. Kursziel aktuell:
40,29%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

16:21 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 Diageo Buy UBS AG
18.09.25 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittag billiger
finanzen.net Börse Europa in Grün: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gibt am Donnerstagvormittag nach
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag höher
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
PR Newswire Toronto becomes the stage for global bartending excellence as host for the 2025 Diageo World Class Global Final
PR Newswire Toronto becomes the stage for global bartending excellence as host for the 2025 Diageo World Class Global Final
PR Newswire Lagavulin Single Malt Scotch Whisky Unveils The Lagavulin Islay Tartan, Designed with Simon Goldman, Interpreting Whisky Craft In Textile Form
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen