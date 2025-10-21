Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Dienstagmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 18,39 GBP zu.
Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,39 GBP. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,47 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 18,32 GBP. Zuletzt wurden via London 341.529 Diageo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 26,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,87 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
