DAX24.309 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
So bewegt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Dienstagmittag

21.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 18,39 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,20 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 18,39 GBP. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,47 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 18,32 GBP. Zuletzt wurden via London 341.529 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 26,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 17,37 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Analysten bewerten die Diageo-Aktie im Durchschnitt mit 22,87 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
12:06Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:06Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OutperformBernstein Research
20.10.2025Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

