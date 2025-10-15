Diageo Aktie
Marktkap. 45,28 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,35%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Edward Mundy sieht den Spirituosen- und Guinness-Konzern auf Kurs zu den Jahreszielen. Dies schrieb er am Donnerstag in einem Ausblick auf den Bericht für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,02 £
|Abst. Kursziel*:
33,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,02 £
|Abst. Kursziel aktuell:
33,19%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
