Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

15.10.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag höher

Die Aktie von Diageo zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 17,74 GBP zu.

Aktien
Diageo plc
20,30 EUR -0,20 EUR -0,98%
Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 17,74 GBP. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,99 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,74 GBP. Zuletzt wurden via London 2.383.566 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 2,09 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,10 GBP je Diageo-Aktie aus.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
