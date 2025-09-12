Diageo Aktie
Marktkap. 47,16 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,28%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2372 Pence belassen. Die Aktien der europäischen Bier- und Softdrink-Unternehmen mussten im ersten Halbjahr erhebliche Kursverluste hinnehmen, während die Kurse der Spirituosenhersteller eine starke Performance gezeigt hätten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für Brauereien und Erfrischungsgetränke-Produzenten seien weitgehend unverändert geblieben, jene für die Spirituosenhersteller wegen Zöllen und negativen Währungseffekten aber um 4,4 Prozent gesunken./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
23,72 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,19 £
|Abst. Kursziel*:
30,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,22 £
|Abst. Kursziel aktuell:
30,19%
|
Analyst Name:
Javier Gonzalez Lastra
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
