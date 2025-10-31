DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
Diageo Aktie

Diageo Aktien-Sparplan
20,20 EUR +0,20 EUR +1,00 %
STU
18,65 CHF +0,26 CHF +1,43 %
BRX
Marktkap. 44,3 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

UBS AG

Diageo Buy

08:01 Uhr
Diageo plc
20,20 EUR 0,20 EUR 1,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. In den kommenden zwölf Monaten könnte die Bewertung der Summe aller Teile (SOTP) des Spirituosenherstellers zunehmend interessant werden, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Denn das Management der Briten könnte versuchen, ihn stärker herauszukristallisieren. Den Wert der Marke Guinness taxiert Aulja beispielsweise auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar. Die Mitte seiner SOTP-Spanne für Diageo liege bei 2380 Pence je Aktie./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Analysen zu Diageo plc

08:01 Diageo Buy UBS AG
21.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Overweight Barclays Capital
17.10.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

