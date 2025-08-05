DAX 24.081 +0,7%ESt50 5.301 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.607 +0,0%Euro 1,1679 +0,2%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.377 +0,2%
Top News
Siemens-Aktie dennoch schwächer: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie dennoch schwächer: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem vorgelegten Quartalsbericht ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr bis Mitte 2026 hob sie um drei Prozent an./rob/ck/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,87 £		 Abst. Kursziel*:
25,82%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
19,90 £		 Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

06.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Diageo Outperform Bernstein Research
06.08.25 Diageo Buy UBS AG
05.08.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Weitere Belastungen voraus Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags stärker
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt am Mittag
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start mit Zuschlägen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
Zacks Diageo FY25 Earnings & Sales Fall Y/Y on Soft Volume, FY26 View Bleak
PR Newswire 21SEEDS Infused Tequila Unveils Unapologetic New Campaign and Brand Platform "Flavor, For Real"
RTE.ie Diageo sees flat 2026 sales, warns of $200m tariff impact
Zacks Diageo to Report FY25 Results: What Surprise Awaits Investors?
PR Newswire I.W. Harper Unveils A Rare 34-Year-Old Kentucky Straight Bourbon Whiskey in Partnership with Award Winning Actor Colman Domingo
PR Newswire GUINNESS AND VAN LEEUWEN CHURN OUT THE ULTIMATE LOVELY DAY ICE CREAM COLLAB
Financial Times Crew told Diageo chair her role as CEO was untenable days before exit
BBC Boss of Guinness-owner Diageo suddenly steps down
