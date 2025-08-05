Diageo Aktie
Marktkap. 48,46 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,35%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem vorgelegten Quartalsbericht ihr Bewertungsmodell für den Spirituosenhersteller. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie im laufenden Geschäftsjahr bis Mitte 2026 hob sie um drei Prozent an./rob/ck/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
25,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,87 £
|Abst. Kursziel*:
25,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
19,90 £
|Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|06.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets