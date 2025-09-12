Diageo Aktie
Marktkap. 48,05 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,30%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
18,68 £
|Abst. Kursziel*:
31,69%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
18,66 £
|Abst. Kursziel aktuell:
31,87%
|
Analyst Name:
Nadine Sarwat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
