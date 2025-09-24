DAX 23.535 -0,6%ESt50 5.445 -0,4%Top 10 Crypto 15,16 -3,0%Dow 45.990 -0,3%Nas 22.393 -0,5%Bitcoin 95.139 -1,4%Euro 1,1668 -0,6%Öl 69,08 +0,0%Gold 3.734 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie pausiert Rekordrally: Ukraine-Krieg und Trump-Wende befeuern auch HENSOLDT & RENK nur kurz Rheinmetall-Aktie pausiert Rekordrally: Ukraine-Krieg und Trump-Wende befeuern auch HENSOLDT & RENK nur kurz
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
812,40 EUR +7,40 EUR +0,92 %
STU
754,00 CHF -2,83 CHF -0,37 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 322,41 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

DZ BANK

ASML NV Halten

17:41 Uhr
ASML NV Halten
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
812,40 EUR 7,40 EUR 0,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML von 655 auf 810 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Ingo Wermann verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf zahlreiche positive Zahlen und Nachrichten aus der Chipindustrie. Damit besserten sich auch die Aussichten für den Anlagenbauer unter anderem auf den kriselnden Kunden Intel wieder. Auch steige die Nachfrage nach den EUV-Anlagen für Speicherchips von ASML. Der deutlich angehobene faire Wert resultiere aus höheren Schätzungen und überarbeiteten Parametern in seinem Bewertungsmodell, erläuterte Wermann./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 15:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Halten

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
810,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
812,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
740,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

17:41 ASML NV Halten DZ BANK
16.09.25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
16.09.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 ASML NV Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Rückwirkend Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
finanzen.net STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone
dpa-afx EU-Automarkt mit Plus im August - Dämpfer für den Branchenprimus
finanzen.net Aktienempfehlung BMW-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag fester
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen