Diageo Aktie
Marktkap. 50,37 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,30%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2020 auf 1950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,34 £
|Abst. Kursziel*:
0,83%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
19,22 £
|Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,10 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
