Diageo Aktie

22,50 EUR +0,10 EUR +0,45 %
STU
19,22 GBP -0,25 GBP -1,26 %
LSE
Marktkap. 50,37 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,30%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

14:31 Uhr
Diageo Hold
Diageo plc
22,50 EUR 0,10 EUR 0,45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 2020 auf 1950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 dürfte das vierte Jahr in Folge mit einem in absoluten Zahlen rückläufigen Alkoholkonsum in den USA werden, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Dieses Problem gebe es auch in anderen entwickelten Ländern. In den Schwellenländern steige der Konsum aber immer noch./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,50 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,34 £		 Abst. Kursziel*:
0,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,22 £		 Abst. Kursziel aktuell:
1,48%
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:31 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

