LANXESS Aktie
Marktkap. 2,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,42%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Peter Spengler begründete dies am Donnerstag mit niedrigeren Gewinnerwartungen für den Spezialchemiekonzern./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Halten
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
22,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LANXESS AG
|14:11
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|10:46
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|14:11
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|10:46
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|24.09.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|15.08.25
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:46
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|15.09.25
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|LANXESS Neutral
|UBS AG