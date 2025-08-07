Diageo Aktie
Marktkap. 50,81 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,34%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach mehreren Investorenveranstaltungen mit Interimschef Nik Jhangiani von 2060 auf 2020 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Manager habe zuversichtliche Botschaften zum erhöhten Sparziel des Spirituosenkonzerns verbreitet, schrieb Mitch Collett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts negativer Zollauswirkungen könnte 2026 ein Jahr mit geringeren Reinvestitionen werden./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,20 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,28 £
|Abst. Kursziel*:
-0,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,28 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,39%
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
