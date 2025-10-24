Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verbilligt sich am Freitagvormittag
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 18,20 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 18,20 GBP. Das Tagestief markierte die Diageo-Aktie bei 18,19 GBP. Bei 18,21 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 40.082 Stück.
Bei 26,20 GBP markierte der Titel am 14.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 43,97 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,37 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,53 Prozent wieder erreichen.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,97 GBP an.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Am 28.01.2027 wird Diageo schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
