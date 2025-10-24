Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 18,07 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 18,07 GBP. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 18,04 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,21 GBP. Zuletzt wurden via London 704.985 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,97 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

