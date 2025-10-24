Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 18,16 GBP.

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,16 GBP nach. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,15 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,21 GBP. Zuletzt wechselten 327.121 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 30,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,34 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO