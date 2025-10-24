Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 18,16 GBP.
Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,16 GBP nach. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,15 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,21 GBP. Zuletzt wechselten 327.121 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 14.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 30,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 4,34 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Diageo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Diageo 0,790 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
