CAC 40 aktuell: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Grün
Derzeit zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,52 Prozent höher bei 8.249,69 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,507 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,226 Prozent auf 8.225,45 Punkte an der Kurstafel, nach 8.206,87 Punkten am Vortag.
Bei 8.257,47 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.215,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,444 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2025, wies der CAC 40 7.872,02 Punkte auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2025, einen Stand von 7.850,43 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, bei 7.497,48 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,58 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.271,48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.763,76 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 75.651 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 305,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
2025 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Weitere Airbus News
