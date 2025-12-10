Entscheidung im Blindflug

Die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve wird mit Argusaugen beobachtet. Entsprechend war auch der Leitzinsentscheid am Mittwoch mit Spannung erwartet worden.

• US-Notenbank senkt den Leitzins wie erwartet

• Neue Spanne: 3,50 und 3,75

• Entscheidung in außergewöhnlicher Situation



Wer­bung Wer­bung

Die US-Notenbank hat die Leitzinsen ein drittes Mal in Folge gesenkt. Wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten, liegt dieser nun zwischen 3,50 und 3,75, also 0,25 Prozent niedriger als zuvor. Dieser Schritt war am Markt erwartet worden.

Bereits im September sowie Ende Oktober hatte die Federal Reserve zwei Zinsschritte nach unten beschlossen - jeweils um 0,25 Prozentpunkte. In den Monaten davor hielt sie trotz der Forderungen von Donald Trump noch an ihrem Kurs fest.

US-Notenbank in schwieriger Lage

Derzeit herrscht Uneinigkeit innerhalb der Fed über die Geldpolitik . Der politische Druck aus dem Weißen Haus, wo sich Präsident Trump in den vergangenen Monaten vehement für kräftige Leitzinssenkungen ausgesprochen hatte, lastet auf der eigentlich unabhängigen Notenbank.

Wer­bung Wer­bung

Die Fed hat ihre geldpolitische Entscheidung im Dezember unter ungewöhnlich schwierigen Voraussetzungen treffen müssen: Wegen des 43-tägigen Verwaltungsstillstands infolge des Budgetkonflikts standen auch die Statistikbehörden weitgehend still. Deshalb fehlen aktuelle Zahlen zu Preisen und Beschäftigung. Die jüngsten verfügbaren Inflations- und Arbeitsmarktdaten stammen aus dem September. Damals verzeichnete das Bureau of Labor Statistics eine Gesamtinflation von 3 Prozent, ebenso hoch lag die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel. Der vielbeachtete PCE-Index des Handelsministeriums zeigte im selben Zeitraum eine Kern- wie auch eine Gesamtrate von 2,8 Prozent. Auch beim Arbeitsmarkt gibt es keine aktuelleren Regierungszahlen als die aus dem September, als 119.000 neue Jobs entstanden. Der jüngste Hinweis kommt vom privaten Anbieter ADP, der für November einen Rückgang um 32.000 Stellen meldete - besonders schwach schnitt die Industrie ab.

Mit Spannung warten Anleger nun auf die Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell zur aktuellen Leitzinsentscheidung.

Redaktion finanzen.net