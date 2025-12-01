De Guindos: Bei unveränderten Umständen ändert EZB Zinsen nicht

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB)( wird ihre Zinsen nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos nicht ändern, wenn sich die Umstände nicht ändern. Auf die Frage, ob die EZB ihre Zinsen angesichts ausgewogener Wachstumsrisiken, eines leicht verbesserten Wirtschaftswachstums und ihrer eigenen Einschätzung, dass das Zinsniveau angemessen sei, die Zinsen auch "mittelfristig" unverändert lassen werde, antwortete er: "Das ist das, was die Märkte sagen und das ist das, was Sie sagen. Meine Einschätzung ist da viel offener, und sie wird von den Daten abhängen, die wir erhalten. Aber lassen Sie es mich noch einmal sagen: Sofern sich die Umstände nicht ändern, ist das derzeitige Zinsniveau angemessen."

De Guindos sagte der Zeitung El Periodico außerdem, dass es für große Volkswirtschaften wie Spanien wichtig sei, einen Vertreter an der Spitze der EZB zu haben. Auf die Frage, ob der frühere Gouverneur des Banco de Espana, Pablo Hernández de Cos, EZB-Präsident werden sollte, sagte De Guindos: "Er versteht genau, wie Zentralbanken arbeiten, und bekleidet nun eine wichtige Position als Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel, aber bei diesen Entscheidungen spielen viele Faktoren eine Rolle."

