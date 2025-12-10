DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -3,1%Nas23.555 -0,1%Bitcoin79.318 -0,6%Euro1,1671 +0,4%Öl62,18 +0,1%Gold4.212 +0,1%
Geldpolitik

US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte

10.12.25 20:03 Uhr
Die US-Notenbank lockert wie erwartet ihre Geldpolitik.

Wie sie am Abend mitteilte, beschloss der Offenmarktausschuss FOMC, die Spanne für den Fed-Funds-Zielsatz um 25 Basispunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent zu senken. Das ist das niedrigste Niveau seit drei Jahren. Für die Lockerung stimmten neun FOMC-Mitglieder, für einen unveränderten Leitzins zwei. Fed-Gouverneur Stephen Miran votierte für einen größeren Zinsschritt von 50 Basispunkten. p> DOW JONES

Bildquellen: Schroders, fstockphoto / Shutterstock.com