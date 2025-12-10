AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte fallen - Bericht über Rheinmetall-KNDS-Interesse
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Mittwoch in einem allgemein wieder eingetrübten Umfeld für Rüstungswerte unter Druck geraten. Am Nachmittag weiteten die Titel ihre Verluste als DAX-Schlusslicht zeitweise auf mehr als vier Prozent aus, im Tagestief lagen sie mit 1.569 Euro wieder knapp unter der 21-Tage-Linie. Am Vortag erst hatten sie den Versuch unternommen, diese wieder hinter sich zu lassen.
Rüstungswerte litten am Mittwoch einmal mehr vor dem Hintergrund eines möglichen Kriegsendes in der Ukraine, denn mit HENSOLDT und RENK verzeichneten auch die anderen beiden deutschen Branchenwerte Kursverluste von bis zu 3,7 Prozent. Außerdem büßten die Titel des Marine-Schiffbauers TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), die bald in den MDAX aufrücken, mehr als drei Prozent ein.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht über mögliche Wahlen in Kriegszeiten. Darin wird vor allem ein Schachzug gegenüber US-Präsident Donald Trump gesehen, denn in Gesprächen über einen Friedensplan sind sich beide uneins in zentralen Fragen wie Sicherheitsgarantien und Territorien. Wie es heißt, könnte Selenskyj dem Weißen Haus so in einem anderen Punkt entgegenkommen.
Bei Rheinmetall kam im Tagesverlauf noch eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg hinzu. Darin heißt es unter Berufung auf Kreise, dass der Rheinmetall-Chef Armin Papperger einen neuen Anlauf wage, Geschäftsteile des Konkurrenten KNDS zu übernehmen - mit dem Ziel, einen europäischen Marktführer im Bereich der Landverteidigung zu schaffen. Zu den Möglichkeiten soll auch der Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an dem Konzern gehören, der aus einer deutsch-französischen Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter entstanden ist./tih/bek/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|24.11.2025
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen