Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,23 GBP ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,23 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 18,13 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 470.569 Diageo-Aktien.

Am 24.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,36 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

