Profil
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verzeichnet am Vormittag Verluste

22.10.25 09:22 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 18,31 GBP.

Um 09:07 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,31 GBP ab. In der Spitze büßte die Diageo-Aktie bis auf 18,28 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,35 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 49.334 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 24.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,36 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,98 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Diageo-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,05 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,97 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

