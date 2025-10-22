Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Mittag ab
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 18,19 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 18,19 GBP. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,12 GBP nach. Bei 18,35 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 560.364 Diageo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.10.2024 auf bis zu 26,36 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 4,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,97 GBP angegeben.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
