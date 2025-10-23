Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,2 Prozent auf 18,28 GBP ab.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 18,28 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,22 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 18,24 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 123.281 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,36 GBP. Dieser Kurs wurde am 24.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 17,37 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 5,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,97 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

