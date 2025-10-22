Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 18,30 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 18,30 GBP ab. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,12 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,35 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.182.966 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,36 GBP. Dieser Kurs wurde am 24.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,02 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 5,08 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,97 GBP je Diageo-Aktie an.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,68 USD je Diageo-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
