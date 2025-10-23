Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 18,21 GBP.
Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 18,21 GBP. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,13 GBP nach. Bei 18,24 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 864.103 Diageo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,36 GBP. Dieser Kurs wurde am 24.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 30,92 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,59 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,97 GBP.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Diageo-Aktie.
Datum
Rating
Analyst
21.10.2025
Diageo Outperform
Bernstein Research
20.10.2025
Diageo Outperform
Bernstein Research
20.10.2025
Diageo Overweight
Barclays Capital
17.10.2025
Diageo Hold
Deutsche Bank AG
17.10.2025
Diageo Buy
UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
