Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Mittwochvormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,79 GBP zu.

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 17,79 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,99 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 17,74 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 298.481 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 33,56 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,37 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 28.01.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Diageo im Jahr 2026 1,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

