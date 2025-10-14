Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo fällt am Nachmittag

Diageo im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 17,89 GBP nach.

Um 15:52 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,89 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,68 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,01 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.266.840 Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 2,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

