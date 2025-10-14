DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.573 -0,5%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,92 -2,3%Gold4.137 +0,6%
Diageo im Blick

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo fällt am Nachmittag

14.10.25 16:08 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 17,89 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,50 EUR -0,20 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,89 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,68 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,01 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.266.840 Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 49,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 2,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen