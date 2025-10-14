DAX24.157 -1,0%Est505.522 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,92 -2,3%Gold4.142 +0,8%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag im Plus

14.10.25 09:22 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag im Plus

Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 18,00 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,00 GBP. Bei 18,01 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 18,01 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 47.539 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,10 GBP je Diageo-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,70 USD je Aktie in den Diageo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

