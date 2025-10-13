Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Montagnachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von Diageo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 17,84 GBP.

Um 15:53 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 17,84 GBP ab. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,77 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 18,00 GBP. Bisher wurden heute 769.689 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 17,37 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Diageo-Aktie in Höhe von 1,70 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

