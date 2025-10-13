Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Montagvormittag tiefer
Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,92 GBP.
Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 17,92 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 54.086 Diageo-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 49,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
