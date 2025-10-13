DAX24.391 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1603 -0,1%Öl63,66 +2,5%Gold4.075 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Amazon 906866 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Ottobock BCK222 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne Erholung nach Zollschock: DAX verbucht zum Wochenauftakt Gewinne
Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI Nächster Analyst mit Blasen-Sorgen nach Deal zwischen NVIDIA-Aktie und OpenAI
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Kursentwicklung im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Montagvormittag tiefer

13.10.25 09:23 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,92 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,80 EUR -0,10 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 17,92 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 54.086 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 49,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen