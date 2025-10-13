Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Montagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,92 GBP.

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 17,92 GBP. Bei 17,91 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 18,00 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 54.086 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Gewinne von 49,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Abschläge von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

