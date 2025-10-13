Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,85 GBP ab.

Das Papier von Diageo befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,9 Prozent auf 17,85 GBP ab. In der Spitze fiel die Diageo-Aktie bis auf 17,84 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 380.768 Stück.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,97 Prozent. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO