Diageo Aktie

23,60 EUR +0,20 EUR +0,85 %
STU
20,28 GBP +0,02 GBP +0,12 %
LSE
Marktkap. 50,81 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,34%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Goldman Sachs Group Inc.

Diageo Neutral

10:01 Uhr
Diageo Neutral
Diageo plc
23,60 EUR 0,20 EUR 0,85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 23:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,46 £		 Abst. Kursziel*:
-2,23%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
20,28 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:01 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Diageo Outperform Bernstein Research
06.08.25 Diageo Buy UBS AG
mehr Analysen

