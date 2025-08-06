Diageo Aktie
Marktkap. 50,81 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,34%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, während das Kursziel auf 2000 Pence belassen wurde. Die Bewertung des Spirituosenkonzerns sei förderlich und das Abwärtspotenzial begrenzt, schrieb Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während nur begrenzte Kurstreiber in Sicht seien, reiche dies für eine neutrale Einschätzung der Aktie. Der US-Markt bleibe aber schwach und eine Erholung werde wohl erst im vierten Quartal einsetzen./tih/nas
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,46 £
|Abst. Kursziel*:
-2,23%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
20,28 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
