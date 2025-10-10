DAX24.559 -0,2%Est505.622 -0,1%MSCI World4.332 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.833 -0,4%Euro1,1577 +0,1%Öl64,42 -1,2%Gold3.999 +0,6%
Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag

10.10.25 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Mittag

Das macht der CAC 40 am Freitagmittag.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent stärker bei 8.043,99 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,102 Prozent fester bei 8.049,57 Punkten, nach 8.041,36 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.037,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 8.082,53 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,108 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.761,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.902,25 Punkten auf. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Wert von 7.541,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,79 Prozent nach oben. Bei 8.257,88 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80.427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 285,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

