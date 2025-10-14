Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im London-Handel kam die Diageo-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 17,98 GBP.

Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 11:48 Uhr bei 17,98 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Diageo-Aktie bis auf 18,08 GBP. Bei 17,95 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 18,01 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 327.729 Diageo-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Bei 17,37 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 3,37 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Diageo-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,10 GBP je Diageo-Aktie aus.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO