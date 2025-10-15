DAX24.207 -0,1%Est505.602 +0,9%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,35 -0,3%Nas22.774 +1,1%Bitcoin95.796 -1,8%Euro1,1627 +0,1%Öl62,60 +0,5%Gold4.199 +1,4%
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX an der Nulllinie -- Wall Street startet fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Euronext-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

15.10.25 15:57 Uhr
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

CAC 40-Handel am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203,90 EUR -0,70 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
13,12 EUR 0,28 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
594,00 EUR 9,60 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pernod Ricard S.A.
83,34 EUR 0,34 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
8,60 EUR 0,21 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
2,40 EUR -0,14 EUR -5,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.078,1 PKT 158,5 PKT 2,00%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 2,14 Prozent auf 8.089,05 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,39 Prozent höher bei 8.029,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.919,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8.024,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.130,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 7.896,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7.766,21 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 7.521,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 9,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.257,88 Punkten. 6.763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 175.696 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 268,083 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumMeistgelesen
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

DatumRatingAnalyst
12:41LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
11:06LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
10:56LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
14.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:41LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
11:06LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
10:56LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralUBS AG
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJefferies & Company Inc.
04.09.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

