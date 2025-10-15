Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Euronext-Handel im Fokus

CAC 40-Handel am Mittwoch.

Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 2,14 Prozent auf 8.089,05 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,39 Prozent höher bei 8.029,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7.919,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8.024,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.130,72 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 7.896,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7.766,21 Punkten berechnet. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bei 7.521,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 9,40 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.257,88 Punkten. 6.763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 175.696 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 268,083 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net