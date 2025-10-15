DAX24.208 -0,1%Est505.615 +1,1%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,42 +0,1%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1627 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.198 +1,4%
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo stabilisiert sich am Mittwochmittag

15.10.25 12:04 Uhr

15.10.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Diageo. Bei der Diageo-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 17,70 GBP.

Die Diageo-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 17,70 GBP. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 17,99 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 17,69 GBP. Bei 17,74 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.448.890 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,24 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 1,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,10 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,69 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

