Fokus auf Aktienkurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag billiger

16.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 17,65 GBP ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 17,65 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,55 GBP. Zuletzt wechselten 923.749 Diageo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 17,37 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,59 Prozent.

Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

