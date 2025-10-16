Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag billiger
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 17,65 GBP ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 17,65 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,55 GBP. Zuletzt wechselten 923.749 Diageo-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,67 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 17,37 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,59 Prozent.
Nach 0,790 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
