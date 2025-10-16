DAX24.113 -0,3%Est505.602 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1658 +0,1%Öl62,44 -0,1%Gold4.232 +0,6%
So bewegt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Donnerstagvormittag nach

16.10.25 09:22 Uhr
16.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,60 GBP.

Diageo plc
20,30 EUR -0,20 EUR -0,98%
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 17,60 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,55 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 164.959 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 34,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 1,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
18.09.2025Diageo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Diageo OutperformBernstein Research
09.09.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

