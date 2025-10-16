Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Donnerstagvormittag nach
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,60 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 17,60 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,52 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,55 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 164.959 Diageo-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 34,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 1,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.
Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant
Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|18.09.2025
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.09.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen