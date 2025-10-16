DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.310 +0,2%Top 10 Crypto14,60 -4,1%Nas22.698 +0,1%Bitcoin93.265 -1,9%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Diageo-Kurs

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 17,71 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 17,71 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,50 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.065.874 Diageo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,37 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Diageo-Aktie derzeit noch 1,89 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,10 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,69 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

