Aktienkurs aktuell

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag nahezu unverändert

20.10.25 16:08 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,25 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
21,00 EUR 0,20 EUR 0,96%
Mit einem Kurs von 18,25 GBP zeigte sich die Diageo-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,28 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 18,01 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,16 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.201.683 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 5,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,87 GBP je Diageo-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
14:41Diageo OutperformBernstein Research
12:41Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:41Diageo OutperformBernstein Research
12:41Diageo OverweightBarclays Capital
17.10.2025Diageo BuyUBS AG
16.10.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.10.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
16.10.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

