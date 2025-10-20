Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Nachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,25 GBP.

Mit einem Kurs von 18,25 GBP zeigte sich die Diageo-Aktie im London-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,28 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 18,01 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,16 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.201.683 Diageo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2024 auf bis zu 26,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,68 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 5,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,87 GBP je Diageo-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

