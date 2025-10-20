Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Diageo-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 18,08 GBP ab.

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 18,08 GBP abwärts. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,01 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,16 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.648 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,48 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 4,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,84 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,69 USD je Diageo-Aktie belaufen.

